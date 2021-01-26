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DÜNYA

Çin'de bir çocuk kanalizasyona fişek attı ortalık savaş alanına döndü! Kanalizasyon kapakları uçuştu

ÇİN'in Sichuan eyaletinde bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atınca rögar kapakları havaya uçtu.

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Dazhou kentinde, bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atıp kaçtı. Çocuğun fişeği kanalizasyona atmasıyla meydandaki 5 rögar kapağı tek tek havaya uçtu. Çevredekiler panikleyip olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken kanalizasyonda meydana gelen hasarı onarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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