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POLİTİKA

Erdoğan'a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine o anları anlattı

İhlas Haber Ajansı

Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöresel şivesi ile kollarını açıp "Ömrümden ömrüne koya" diyerek sevgi gösterisinde bulunan Rabia nine, yaşadığı o heyecanı ve anları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde depremin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle yeni yapılan konutları gezerek inceledi.

Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 4 çocuk annesi 14 torun sahibi Rabia İpek, yöresel şivesi ile kollarını açıp "Ömrümden ömrüne koya" diyerek sevgi gösterisinde bulundu. O anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. 76 yaşındaki Rabia İpek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşmasını İHA muhabirlerine anlatarak, "Tayyip’i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Şaşırdım ve ona, gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Kızına misafirliğe gelip balkonunda cumhurbaşkanını beklediğini anımsatan Rabia nine, “Allah, hain adama fırsat vermesin ve Tayyip’in de işi rast gelsin, ayağı taşa değmesin, ömrü uzun olsun, kesesi dolu olsun. Tayyip’i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Tayyip’i görünce şaşırdım ve ona gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin, benim sesimi de ona götürüp verin" dedi.
Depremde kızının evinin ağır hasar gördüğünü kura da oturdukları evin kızına çıktığına da değinen Rabia nine, çocuklarının ağız tadı ve can sağlığı ile oturmasını temenni etti.

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