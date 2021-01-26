Bursa'da sanayi sitesinde hortum ne var ne yok uçurdu! 1 kişi ağır yaralandı
BURSA'da bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden ağır yaralanırken otoyolda park halindeki TIR'ın yan yattığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesi C4 Sokak 14. blokta şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Park halindeki bir TIR hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü.
12 araçta maddi hasar oluştu. Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı saçından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.