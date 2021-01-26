BIST 1.542
DOLAR 7,39
EURO 8,96
ALTIN 440,24
YEREL

Giresun'da hız tutkusu yüzünden ölen kişinin bir önceki gün yaptığı hız kamerada

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ahmet Güney’in bir önceki gün motosikletiyle hız denemesi yaptığı ortaya çıktı.

Giresun Orman İşletme Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ahmet Güney, dün sabah saatlerinde motosikletiyle şehir merkezine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikletiyle 213 km/s hıza ulaştı
Ahmet Güney’in hayatını kaybetmeden bir gün önce motosikletiyle hız denemesi yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte motosiklet tanıtımı yapan Güney, motosikletiyle 213 km/s hıza ulaştı. Güney’in arkadaşı o anları kişisel video kanalında yayınladı. Ahmet Güney, hız denemesi yaptığı videoyu çektikten bir gün sonra motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Devlet Bahçeli: MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ahlaksız bir suçlamadır
Devlet Bahçeli’den Halk Tv sunucusu Özlem Gürses’e tepki
Erdoğan'a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine o anları anlattı
Rıdvan Dilmen, İrfan Can Kahveci'nin gitmek istediği takımı söyledi
Kocaeli'de 18 yaşından küçük sevgilisini darbetti o anları kayda aldı
Çin'de bir çocuk kanalizasyona fişek attı ortalık savaş alanına döndü! Kanalizasyon kapakları uçuştu
Skandal videoya tepki yağmıştı! Kırklareli'de ekipler harekete geçti
Alev Alev 12. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı