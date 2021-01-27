Şanlıurfa'da 18 yaşındaki genç kızın feci ölümü kameraya yansıdı
ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak hayatını kaybetti.
Evine gitmekte olan Elif Bereket (18), yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile Şanlıurfa’nın Karaköprü Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savuruldu.
Hastanede kurtarılamadı
Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.