Şanlıurfa'da 18 yaşındaki genç kızın feci ölümü kameraya yansıdı

Evine gitmekte olan Elif Bereket (18), yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile Şanlıurfa’nın Karaköprü Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savuruldu.

Hastanede kurtarılamadı

Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.