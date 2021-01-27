BIST 1.536
DOLAR 7,35
EURO 8,95
ALTIN 437,48
YEREL

Şanlıurfa'da 18 yaşındaki genç kızın feci ölümü kameraya yansıdı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak hayatını kaybetti.

Evine gitmekte olan Elif Bereket (18), yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile Şanlıurfa’nın Karaköprü Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savuruldu.

Hastanede kurtarılamadı
Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hekimoğlu 35. bölüm fragmanı
Ramo 30. bölüm fragmanı
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolarda olaylar çıktı
Bursa'da korkunç fırtına! Ortalık savaş alanına döndü, çatı uçtu kıl payı ölümden döndüler
Bursa'da sanayi sitesinde hortum ne var ne yok uçurdu! 1 kişi ağır yaralandı
Cem ile Gürkan Hacır birbirine girdi! CHP 28 Şubat'ın neresinde?
Abdurrahman Uzun zamlara isyan etti: Millet senden racon kesmeni bekliyor reis
Avrupa'da kan donduran görüntü! Korona protestoları durdurulamıyor yağmalama başladı
Antalya'da denizde korkutan görüntü! Beş dakika devam etti
Kocaeli'de gören şaştı kaldı! Sosyal medyada bu video olay oldu