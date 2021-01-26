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Bursa'da korkunç fırtına! Ortalık savaş alanına döndü, çatı uçtu kıl payı ölümden döndüler

Meteoroloji’den gelen peş peşe gelen uyarıların ardından Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Caddede yürüyen yaşlı adam ise ölümden kıl payı kurtuldu

Meteoroloji’den gelen peş peşe gelen uyarıların ardından Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatı, 5 aracın üzerine düştü. Uçan çatı parçaları ise yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti. Yaralanan vatandaş, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatısı uçan iş yerinin duvarında da çökme meydana geldi.

Kentte lodos nedeniyle 4 iş yerinin çatısının uçtuğu, 19 araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Öte yandan, çatının uçma aanı kameraya yansıdı.

Terastaki demir tenteyi söktü

Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Şible Caddesi'nde şiddetli lodos bir evin terasında bulunan demir tenteyi yerinden söküp aşağıya uçurdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir adam saniye farkla tentenin üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Vatandaşlar yola düşen demir tenteyi araçlara zarar vermemesi için tutup bağlamaya çalıştı.

Yaşlı adamın boynuna dolandı

Tenteden son anda kurtulan yaşlı adam yürümeye devam ettiği sırada bu seferde büyük boy bir naylon uçarak başına dolandı.  Bir süre önünü göremeyen yaşlı adam naylondan kurtulmak içinde mücadele verdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Emirsultan Mahallesinde şiddetli lodos sebebiyle devrilen ağaçlar araçlara da zarar verdi.

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, kentte etkili olan şiddetli lodosla ilgili vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgârın bugün (Salı) Marmara’nın güney yönlerinden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa.), yarın (Çarşamba) Marmara’nın kuzey yönlerinden, fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa.) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Şiddetli lodosun, yarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

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