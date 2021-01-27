Uğur Dündar'dan 65 yaş üstü yasağına isyan! 50 yıllık çiftler boşanmaya başladı

Gazeteci Uğur Dündar, 65 yaş ve üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirerek bu uygulamaya son verilmesi çağrısı yaptı. Mağduriyet yaşayan milyonlarca 65 yaş ve üzeri insanın olduğunu savunan Dündar, bu yasağın kaldırılmasını istedi. İşte Uğur Dündar'ın 65 yaş üstü sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamaları...

- Biliyorsunuz pandeminin başından itibaren bir yöntem uygulanıyor. Dünyada hiçbir gelişmiş ülkede benzeri görülmeyen bir uygulama bu.

- 65 yaş ve üzerine adeta bir ev hapsi. Son zamanlarda günlük dışarıya çıkma süresi 3 saatle sınırlandırıldı. İnsanlarda giderek dipte yatan hastalıklar etkisini göstermeye başladı eklem rahatsızlıkları, hareketsizlik nedeniyle.

40-50 yıllık çiftler boşanmaya başladı

- Bir taraftan depresif durumlar ortaya çıkıyor, çocuklarına, torunlarına hasret bir hayat sürüyorlar adeta yarı açık bir cezaevi gibi bir yaşam bu ve ne yazık ki çok sayıda boşanma gerçekleşiyor. 30 yıllık, 40 yıllık hatta 50 yıllık çiftler bile bu sıkıntılı süreçte kavga etmeye ve boşanmaya kadar varan sorunlar yaşamaya başladılar.

- Bu kesim bir bakıma bana gelen sorulardan da çıkartıyorum, eğer dışarıya salınırsa yani normal yaşamlarına devam ederlerse ki, bu yaşa gelmiş birikimli, tecrübeli insanlar kendilerini her türlü tehlikeden bir genç insana oranla daha fazla koruma durumundadırlar. Bu bilgiye, deneyime sahiptirler.

Sanki bu insanlar dışarıya çıkarsa ölecekler

- Şimdi öyle bir durum ortaya çıkıyor ki sanki bu insanlar dışarıya çıkarlarsa ölecekler ve ölü sayısı da artacağı için biz pandemiyle mücadelede başarısızmış gibi gözükebiliriz. Bu nedenle varsın onlar evlerinde otursunlar, evlerinde bu hapis hayatını yaşasınlar gibi son derece insan haklarına aykırı ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir uygulamayla zulüm yapılıyor.

1 yıldır zorunlu haller dışında dışarı çıkmıyorum

- Ne olur bunların haklarına sahip çıkın. Ben o yaş kuşağındayım ama gazeteci olarak bir ayrıcalığa sahibim. Ama bunu istismar edecek bir karakterim olmadığı için zorunlu haller dışında bir yıldır dışarıya çıkmıyorum. İstesem her gün seyahat edebilirim, her gün istediğim yere giderim mesleğim gereği. Basın kartına da sahip olduğumdan benim için bir kısıtlama söz konusu olamaz.

- Dolayısıyla bunu şahsım adına değil milyonlarca mağduriyet yaşayan 65 yaş ve üzeri insanımız adına soruyorum.