İYİ Parti Grup Toplantısı'nda hem ağladı hem ağlattı! Akşener'den boğazları düğümleyen şiir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Grup Toplantısı'nda bu hafta kürsüyü Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'e verdi. Genç Uygur kadın kürsüye çıkınca TBMM televizyonu canlı yayını kesti. Nursiman Abduraşid konuşmasının sonlarına geldiğinde TBMM televizyonu tekrar yayına girdi.

"Üç kuruş uğruna kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar uğruna kardeşini yüz üstü bırakan vicdansız bir iktidarla karşı karşıyayız" diyen Akşener, şöyle konuştu:

'Perinçek, Erdoğan ve Bahçeli'yi esir almış'

"Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, nam-ı diğer 'kısmen iktidar' Sayın Cinping Perinçek; Müslümanım diye gezen Erdoğan'ı da, Türk milliyetçisiyim diye diye gezen Sayın Bahçeli'yi de, nasıl olduysa esir almış..."

TBMM TV yayını kesti Akşener canlı yayınladı

Ardından Akşener, Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'i kürsüye çağırdı. Nursiman'ın kürsüye çıkmak için harekete geçtiği sıralarda TBMM televizyonu canlı yayını kesti. Kürsüye çıkan Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'in konuşması Akşenerin hesabından yayınlanmaya devam etti.

4 senedir anne ve babamın sesini duymadım

"Kardeşlerimiz toplama kampında. Benim Türkiye'de bulunmam ailemin başına gelen zulmün nedeni. 4 senedir annemin bile sesini duyamadım" diyen Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid, "Beni canından çok seven babam ve kardeşlerimin nerede olduğunu bilmiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Nasıl inanırım ki Müslüman ve Türklerin kardeş olduğuna...

Nursiman Abduraşid'in son sözleri ise dinleyen herkesi ağlattı: "Gerçekten sizin bu suskunluğunuz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin silinmesine sebep olursa, ben nasıl inanırım ki insan haklarının olduğuna. Nasıl inanırım ki Müslüman ve Türklerin kardeş olduğuna. Bu zulme hep birlikte bir dur dememizi istiyorum."