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Ümit Dikbayır, montaj işine başlamış! Hadi Özışık: Yüreğin yetiyorsa videonun tamamını yayınla!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Habertürk'te Hadi Özışık ile girdiği tartışmayı kesip biçerek sosyal medyada algı operasyonu yaptı. Özışık ise Dikbayır'a meydan okudu.

İYİ Parti'li Habertürk'te Hadi Özışık ile girdiği tartışmayı kesip biçerek sosyal medyaya servis etti.

Kesilmiş, montajlanmış video ile algı operasyonu yapan Dikbayır'a Hadi Özışık, kendi kanalından meydan okudu. Özışık, Dikbayır'a "Yüreğin yetiyorsa videonun tamamını yayınla" diyerek hodri meydan dedi. 

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