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Aydın'da genç kadın deliye döndü! Elinde bıçakla terör estirdi

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın elindeki bıçakla etrafına terör estirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, önce yolda bir kadınla konuşan adama bıçakla saldırdı. Saldırı ile yere düşen adam şans eseri yara almadan kurtuldu. Genç kadın daha sonra ise park halinde bulunan bir aracın durduk yere sileceklerini kopartarak, araca vurmaya başladı. Yanında bulunan bir başka kadın, saldırgan kadını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Saldırgan davranışlarda bulunan kadının önceki saatlerde de yoldan geçen iki motorlu servis çalışanına da sataştığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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