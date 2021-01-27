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POLİTİKA

Muharrem İnce hakkındaki büyük şüphe ne! İnce'nin partisi başarılı olur mu?

Yeni bir parti kurmaya hazırlanan Muharrem ince başarılı olabilecek mi? Muharrem İnce'yle ilgili akıllardaki büyük şüpheler neler? Hadi Özışık sordu, Sabah yazarı Mahmut Övür açıkladı...

Yeni bir parti kuma hazırlığındaki Muharrem İnce, "CHP artık Atatürkçü bir parti değil" diyor... Peki Muharrem İnce parti kurarsa başarılı olabilecek mi? Muharrem İnce'nin hakkında büük şüpheler neler?

Hadi Özışık, Youtube kanalında Mahmut Övür'ü ağırladı ve Muharrem İnce'nin başarılı olup olamayacağı sorusuna cevap aradılar.

Övür, Muharrem İnce'nin siyasi yürüyüşünü doğru yönetmediğini, yönetmiş olsaydı şu anda sadece Muharrem İnce'nin konuşuluyor olacağını söyledi. 

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