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Özlem Gürses'in ortaya çıkardığı Gülnaz Şırınga'ya Devlet Bahçeli ne dedi?

Özlem Gürses'e sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Gazeteci Özlem Gürses, “Bahçeli’nin aşısını yapan hemşire Gülnaz Şırınga darp edildi” başlığıyla yapılan bir haberi gerçek zannedip canlı yayında söyleyince olanlar oldu. Özlem Gürses'e sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Gülnaz Şırınga olayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Peki Devlet Bahçeli Özlem Gürses'in Gülnaz Şırınga skandalıyla ilgili ne dedi?

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