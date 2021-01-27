Antalya'da gören telefona sarıldı! Selfie yarışına girdiler

Antalya’yı etkisi altına alan yağış ve fırtına, Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşmasına sebep oldu. Sahilde oluşan dalgalar yer yer şiddetini arttırarak 7 metre yükseklikteki yola kadar ulaştı. Vatandaşlar dev dalgalara aldırış etmeden sahile fotoğraf çektirmeye geldi.



Sahile fotoğraf çektirmeye gelen Ali Tezcan isimli vatandaş, “Bu muhteşem bir doğa olayı, seyretmeye geldik. Biraz sonra döneceğiz. Çok soğuk değil ama fırtına biraz etkiliyor. Ağaçlar falan yıkıldı. Dalgalar biraz çekildi sabah daha fazlaydı. Biz alışkınız Antalya olarak. Seyrediyoruz gece yarısına kadar sürer diye düşünüyorum hem izliyoruz hem fotoğraf çekiniyoruz” dedi.