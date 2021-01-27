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Grup toplantısında önemli açıklamalar!

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Özlem Gürses ile ilgili sert sözler söyledi.

Grup toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli; ''Biz gazetecilerin tarafsız haber vermelerini isteriz, uydurma Günnaz Şirin'in haberini gerçek sanıp heyecanla anlatan saygıdeğer sözde gazeteciye söyleyeceğim şudur, nefret insan sağlığına zararlıdır'' dedi.

Bahçeli sokağı da bildiklerini, siyasette yapacaklarını vurguladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise ekonomiye değindi: ''Herkesin bir derdi var herkes şikayetçi, devleti yönetenler sorunun farkında değil'' ifadelerini kullandı.

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