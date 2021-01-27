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FENERBAHÇE

Mesut Özil'den Milli Takım ve Burak Yılmaz yanıtı

Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ve Burak Yılmaz'la ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.

Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil için Faruk Ilgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenledi.
İmze töreninde açıklamalarda bulunan Mesut Özil; geçmişte Almanya Milli Takımı'nı seçme süreci ve Burak Yılmaz'ın kendisiyle ilgili açıklamalarıyla alakalı soruyu yanıtladı.

Mesut Özil "Geçmiş bitmiş bir olay. O zamanlar öyle bir karar vermiştik. Burak kardeşimize gelirsek... Ona başarılar diliyorum. İnşallah kendisini ve Türkiye'yi sahada en iyi şekilde temsil eder. Başarılar diliyorum. Asla bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynamam" dedi.

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