Ukrayna'dan gizli barış planı iddiası: “Elimize ulaştı, Trump’la görüşeceğim”

Ukrayna savaşının ABD ve Rusya tarafından gizlice hazırlanan bir planla sona erdirilmek istendiği iddiası dünya gündemini sarsarken, Zelenski planın kendilerine ulaştığını ve Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Planın büyük ölçüde Putin’in taleplerini karşıladığı, Ukrayna’nın bazı bölgelerden çekilmesini, ordusunu küçültmesini ve ABD’nin askeri yardımı sonlandırmasını öngördüğü öne sürülüyor. ABD ve Rusya sessiz kalırken, Avrupa’dan sert tepkiler geliyor; AB ve Almanya, Ukrayna’nın dahil olmadığı bir barış planının kabul edilemeyeceğini vurguluyor.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Ukrayna savaşının Washington ile Moskova arasında gizlice hazırlanan bir planla sona erdirilmek istendiği iddiası dünya gündemini sarsmaya devam ediyor.

ABD ve Rusya yönetimlerinin iddiaları doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapmaması dikkat çekerken, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski “Önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile planın temel noktalarını görüşmeyi bekliyorum” açıklamasını yaptı.

‘PLAN ELİMİZE ULAŞTI’

Zelenski dün yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi: “ABD’nin hazırladığı taslak plan elimize ulaştı. Amerikan tarafına göre bu plan diplomasiyi hızlandırabilir. Halkımız için önemli olan temel ilkeler doğrultusunda savaşın onurlu bir şekilde sona ermesini sağlamak için planın hükümleri üzerinde çalışmaya karar verdik. Barışı sağlamak için Amerikan tarafı ve Avrupa ile dünya genelindeki ortaklarımızla yapıcı şekilde çalışmaya hazırız.”

ABD’DEN KARIŞIK SİNYAL

Planın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Putin’in Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev tarafından hazırlandığı öne sürülürken, Witkoff, anlaşma haberlerinin ardından X hesabından, “Bunu basına muhtemelen K. sızdırmıştır” mesajını paylaştı.

Witkoff bunu kısa süre sonra silse de, İngiliz Sky News bu satırın önemli bir ipucu taşıdığını öne sürerek planın arkasındaki ismin Dmitriyev olduğunu iddia etti. Amerikan NBC kanalı bir adım ileri gitti ve Kiev yönetiminin fiilen teslimiyeti anlamına gelen planın Trump tarafından da onaylandığını iddia etti. Beyaz Saray yine sessiz kalırken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dolaylı bir değerlendirmeyle “Ukrayna savaşının sona ermesi için her iki tarafın da zor ama kaçınılmaz bazı tavizler vermesi gerekiyor” açıklamasında bulundu. Rusya cephesi ise iddialara mesafeli yaklaşıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’da bir an önce barış sağlanmasını biz de istiyoruz. Ancak Rusya ile ABD arasında Alaska zirvesinden bu yana yeni bir adım atılmış değil” dedi.