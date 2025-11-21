Akbank Genel Müdürü Kaan Gür 2026 beklentilerini anlattı

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, üçüncü çeyrekte yeniden başlayan faiz indirimleriyle kredi büyümesi, varlık kalitesi ve karlılıkta kademeli bir toparlanma beklediklerini belirterek, "2026'da enflasyon, dolarizasyon ve sermaye akımlarının seyriyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları yakından izlenecek." dedi.

Gür, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılını insan odağını ileri teknolojiyle bütünleştirerek stratejik dönüşümün derinleştirildiği bir yıl olarak niteledi.

Bankacılığın her alanında kalıcı değer yaratma hedefiyle ilerlediklerini, müşterilerin güveni ve çalışma arkadaşlarının gücüyle 2025'i şekillendirdiklerini anlatan Gür, Türk ekonomisinin yılın ilk yarısında finansal koşullar yeniden sıkılaşmasına rağmen iç talep desteğiyle büyümeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

Gür, yıl genelinde de büyümenin yüzde 3,5 civarında tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, "Cari açık yönetilebilir düzeyde kalırken, enflasyondaki düşüş eğiliminin 2025 boyunca korunduğunu gözlemliyoruz." dedi.

TCMB'nin yılın ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 42,5'e çektiğini anımsatan Gür, ardından artan belirsizlikler nedeniyle yeniden sıkılaşmaya gittiğini söyledi.

Gür, makro ihtiyati önlemlerle desteklenen bu duruşun ardından temmuz itibarıyla ölçülü faiz indirimlerinin yeniden başladığını ve politika faizinin yüzde 39,5'e indiğini dile getirerek, "Enflasyondaki katılık nedeniyle bu sürecin temkinli adımlarla ilerlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"2026'da TCMB'nin adımları yakından izlenecek"

Kaan Gür, bankacılık sektörü açısından ikinci çeyrekteki gelişmelerin finansal koşulları beklenmedik biçimde sıkılaştırdığını kaydetti.

Alınan önlemlerin piyasa istikrarını korumada etkili olsa da fonlama maliyetleri, karlılık ve varlık kalitesi üzerindeki baskıların arttığını söyleyen Gür, "Üçüncü çeyrekte yeniden başlayan faiz indirimleriyle kredi büyümesi, varlık kalitesi ve karlılıkta kademeli bir toparlanma bekliyoruz." görüşünü paylaştı.

Gür, aktif kalitesinde tabana yaygın bir bozulma görülmezken, sorunlu kredi oranının düşük seyrini, sermaye yeterliliğinin de güçlü konumunu koruduğunu gözlemlediklerini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2026'da enflasyon, dolarizasyon ve sermaye akımlarının seyriyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının adımları yakından izlenecek. Sektörümüz, her zaman olduğu gibi ihtiyatlı karşılık politikaları sayesinde bütün belirsizlikleri yönetebilecek güçtedir."

"Bankamız 9 ayda 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar elde etti"

Kaan Gür, yılın 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar lira seviyesine çıkardıklarını bildirdi.

Toplam mevduatlarının 2 trilyon 27 milyar liraya, aktiflerinin ise 3 trilyon 231 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Gür, "Yüzde 19,3 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürürken, güçlü sermaye tamponumuzu korumaya devam ettik. Bankamız 2025 yılının 9 ayında 9 milyar 658 milyon lira vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar elde etti." diye konuştu.

"(Sürdürülebilir finansman) 2030 yılına kadar 800 milyar lira hedefimize şimdiden yaklaşmış durumdayız"

Gür, sürdürülebilir finansmanın Türk ekonomisinin geleceğini şekillendiren en stratejik alanlardan biri olduğuna işaret etti.

Akbank olarak bu dönüşümün yönünü belirleyen, küresel ölçekte referans noktası haline gelen bir banka olmayı hedeflediklerinden bahseden Gür, şunları söyledi:

"2021-2025 üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla 594 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlayarak, 2030 yılına kadar 800 milyar lira hedefimize şimdiden yaklaşmış durumdayız. Ancak başarımız yalnızca finansman hacmimizle sınırlı değil. Tüm segmentlerde yeşil dönüşümü hızlandıran 23 yenilikçi sürdürülebilir finansman ürün ve hizmetimizle etkimizi büyütüyoruz."

Gür, 2025'in Akbank'ın teknoloji yolculuğunda yeni zirveye ulaştığı yıl olduğunu belirterek, son 5 yılda 1 milyar doları aşan teknoloji yatırımlarının yalnızca sistemleri değil, tüm bankayı dönüştürdüğünü vurguladı.

Dönüşüm yolculuklarında bu yılki en güçlü adımlarından birinin Başkent Veri Merkezi olduğuna dikkati çeken Gür, "Ankara'da 30 milyon dolar yatırımla hayata geçen merkez, yalnızca olağanüstü durumlara değil, doğrudan müşteri deneyimine hizmet eden ve operasyonlarımızı iki farklı lokasyondan eş zamanlı yürütmemize imkan veren bir teknoloji üssü haline geldi, Olağanüstü Durum Merkezi kapasitemizi 3 katına çıkardı." ifadelerini kullandı.

Akbank Genel Müdürü, sözlerini şöyle tamamladı:

"2025 yılında elde ettiğimiz tüm başarıların arkasında, paydaşlarımızın bize duyduğu güven ve çalışanlarımızın özverisi var. Bu güvene layık olmak için her gün yenileniyor, her adımda geleceği biraz daha bugüne taşıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla 2026 yılında da tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz."