Turkcell'den 5G kapsamında abonelere ücretsiz internet

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital butona basmasıyla birlikte 5G'ye geçiş yaptı. Turkcell, 5G hazırlıkları kapsamında abonelerine yönelik yeni bir kampanyayı devreye aldı.
Turkcell, 5G hazırlıkları kapsamında abonelerine yönelik yeni bir kampanyayı devreye aldı. Şirket, mevcut internet paketlerini genişleten uygulamayla kullanıcılarına ek veri hakkı sunuyor.
Kampanya kapsamında abonelerin, “5KAT” yazıp 2200’a SMS göndermesi yeterli oluyor. Bu işlemin ardından kullanıcıların aktif internet paketlerinin 5 katı kadar ek kullanım hakkı tanımlanıyor.
Söz konusu uygulama, 5G sürecine yönelik farkındalığı artırmayı ve kullanıcı deneyimini desteklemeyi hedefleyen adımlar arasında yer alıyor.