Turkcell'den 5G kapsamında abonelere ücretsiz internet

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital butona basmasıyla birlikte 5G'ye geçiş yaptı. Turkcell, 5G hazırlıkları kapsamında abonelerine yönelik yeni bir kampanyayı devreye aldı.

Turkcell, 5G hazırlıkları kapsamında abonelerine yönelik yeni bir kampanyayı devreye aldı. Şirket, mevcut internet paketlerini genişleten uygulamayla kullanıcılarına ek veri hakkı sunuyor.

Kampanya kapsamında abonelerin, “5KAT” yazıp 2200’a SMS göndermesi yeterli oluyor. Bu işlemin ardından kullanıcıların aktif internet paketlerinin 5 katı kadar ek kullanım hakkı tanımlanıyor.

Söz konusu uygulama, 5G sürecine yönelik farkındalığı artırmayı ve kullanıcı deneyimini desteklemeyi hedefleyen adımlar arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de savaş benzin fiyatlarını fırlattı! 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerine çıktı
ABD'de savaş benzin fiyatlarını fırlattı! 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerine çıktı
4 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı
4 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi
Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1268'e yükseldi
Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1268'e yükseldi
Altında düşüş var! Günü bu rakamla kapattı
Altında düşüş var! Günü bu rakamla kapattı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Düşmanın yaptıklarını hatırlıyoruz ve unutmayacağız"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Düşmanın yaptıklarını hatırlıyoruz ve unutmayacağız"
Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor
İstanbul'da yasak aşk iddiasıyla cinayet! 41 yaşındaki adam aracında infaz edildi
İstanbul'da yasak aşk iddiasıyla cinayet! 41 yaşındaki adam aracında infaz edildi
Albaraka Türk 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi
Albaraka Türk 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi
Türkiye'ye füze fırlattığı iddia edilen İran'dan açıklama
Türkiye'ye füze fırlattığı iddia edilen İran'dan açıklama
Türkiye 5G'ye geçti! Erdoğan duyurdu internet 10 kat hızlı olacak 2 seneye...
Türkiye 5G'ye geçti! Erdoğan duyurdu internet 10 kat hızlı olacak 2 seneye...
Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı: 30 bin paket sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı: 30 bin paket sigara ele geçirildi