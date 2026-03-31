Albaraka Türk 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ, 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, bankanın geçen yıla ait finansal performansı değerlendirilirken, gelecek dönem stratejileri ve yeni yönetim yapısı netleşti.

Genel Kurul, yıllık faaliyet raporunun müzakeresi, denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi, finansal tabloların müzakeresi ve tasdiki, karın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması ve diğer gündem maddeleri görüşüldü, ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

Ayrıca toplantıda, Albaraka Türk'ün finansal yapısını güçlendirme, dijital katılım bankacılığı yetkinliklerini geliştirme ve Türkiye'nin reel ekonomisini sürdürülebilir, değer odaklı finansmanla destekleme yönündeki kararlı ilerleyişi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Malek Temsah, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerini memnuniyetle karşıladıklarını ve bankaya katacakları geniş deneyim alanını büyük bir değer olarak gördüklerini belirtti.

Ayrılan Yönetim Kurulu üyelerine de katkıları için teşekkür eden Temsah, şu değerlendirmede bulundu:

'Ayrıca yakın zamanda emekliye ayrılan Genel Müdür Baş Yardımcımız Turgut Simitcioğlu'nu Yönetim Kurulu'na katılmasından dolayı tebrik etmek isterim. Kendilerinin onlarca yıla yayılan özverili hizmeti, kurumsal hafızası ve bankamızı derinlemesine tanıması, Yönetim Kurulu'na ve bankamıza, büyüme hedeflerimizi sürdürürken ve dijital kabiliyetlerimizi güçlendirirken, müşterilerimiz ile paydaşlarımıza değer üretme yolculuğumuzda önemli katkılar sağlayacaktır. Yönetim Kurulu'nun liderliği doğrultusunda birlikte yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.'