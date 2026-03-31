5G hız testi nasıl yapılır? Vodafone, Turkcell, Türk Telekom internet hız testi
Türkiye’de resmi başlangıç tarihi 1 Nisan 2026 olarak açıklanan 5G teknolojisi, operatörlerin sürpriziyle 31 Mart itibarıyla belirli bölgelerde kullanıma sunuldu; ancak ilk hız testi sonuçları kullanıcıları ikiye böldü.
Türkiye'nin tam 7 yıldır beklediği dijital devrim, takvimler henüz 1 Nisan'ı göstermeden hayata geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yarın için planladığı 5G lansmanı, operatörlerin sinyalleri erken vermesiyle bugün itibarıyla başladı.
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom aboneleri, telefonlarının sağ üst köşesinde "5G" ibaresini görünce sosyal medyayı ekran görüntüleriyle donattı.
Hız testleri şaşırttı: Kullanıcılar memnun mu?
5G'nin aktif edilmesiyle birlikte milyonlarca kişi hız testi sitelerine akın etti. Ancak gelen ilk bilgiler, beklentilerin tam olarak karşılanmadığı yönünde. Sosyal medyadaki pek çok kullanıcı, hızların henüz 4.5G seviyelerinde kaldığını belirterek hayal kırıklığını dile getirdi.
Uzmanlar ise sistemin tam kapasiteyle yarın (1 Nisan) devreye gireceğini hatırlatıyor.