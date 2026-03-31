Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Kenan Tekdağ tahliye edildi

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı verildi.

Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Kenan Tekdağ, yürütülen yargı süreci sonucunda tahliye edildi.

Tahliye kararının gerekçesine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Bazı şüpheliler için yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilirken, bazı isimler hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmişti.