ABD'de benzin fiyatında sert yükseliş! Trump'ın seçim kazanması zor

Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarının sert yükselmesine neden olurken ABD'de benzinin ortalama fiyatı, 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 dolar seviyesini aştı.

Abone ol

ABD ve İsrail ile İran arasında savaş, bir ayı aşkın süredir devam ederken küresel enerji piyasalarında da ciddi belirsizlikler yaşanıyor.

Dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin durması ve enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşırken ABD’de akaryakıt fiyatlarının da hızla yükselmesine neden oldu.

BENZİNİN GALONU 4 DOLARI AŞTI

Bu kapsamda Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, dün 3,99 dolar seviyesinde bulunan benzinin ortalama galon fiyatı, bugün yaklaşık 4,02 dolar oldu.

2022'DEN BU YANA İLK KEZ BU KADAR YÜKSELDİ

Böylelikle ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez 4 dolar seviyesini aştı.

Ülkede benzin fiyatları bir önceki haftaya göre yüzde 1 artarken, geçen aya kıyasla yaklaşık yüzde 35 yükseldi.

ABD'de benzin fiyatlarındaki yıllık artış da yaklaşık yüzde 27 olarak hesaplandı.

EN ÇOK ARTAN EYALET 5,89 DOLAR İLE KALİFORNİYA OLDU

Ülkede arz durumu ve uygulanan vergi oranları nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya'da galon başına 5,89 dolara yaklaştı.

Benzin fiyatlarında bu eyaleti, 5,45 dolar ile Hawaii, 5,35 dolar ile Washington ve 4,93 dolar ile Oregon ve Nevada takip etti.

Ülkenin 12 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 4 doların üzerinde kaydedildi.

MOTORİN FİYATI DA YÜZDE 45 ARTTI

ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı da bir ay öncesine kıyasla yüzde 45 artarak 5,45 dolara tırmandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışta, Orta Doğu'daki gerilimlerin yol açtığı tedarik zinciri aksamaları ve üretim kesintileri dolayısıyla küresel petrol fiyatlarının sert yükselmesi etkili oldu.

ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı, Haziran 2022'de yaklaşık 5,02 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.