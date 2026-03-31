Milli maçta korkutan anlar! Egemen Korkmaz yere yığıldı

Hırvatistan-Türkiye U21 maçında Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, kırmızı kart pozisyonunun ardından fenalaşarak yere yığıldı.

Abone ol

Hırvatistan-Türkiye U21 maçında Egemen Korkmaz fenalaşarak yere yığıldı. Sahaya şu anda ambulans girdi, ilk yardım ekipleri Egemen Korkmaz'a müdahale etti. Egemen Korkmaz hastaneye kaldılarak tedavi altına alındı.

Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.

Teknik direktörümüzün ilk tedavisi saha kenarında yapılıyor. pic.twitter.com/rF5fqecv3M — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 31, 2026

DURUMU İYİ

Gelen bilgilere göre Egemen Korkmaz'ın bilincinin yerinde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.