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Türk Diyanet Vakfı Başkanı Ünal'dan Erdoğan'a 3600 ek gösterge çağrısı

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, imamların ek göstergeden yararlanması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki hükümete çağrı yaptı. Ünal, “3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz” dedi.

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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimi öncesinde imamlara 3600 ek gösterge vadinde bulunduğunu hatırlatarak, “Sözünün bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi.

Ünal, aynı vaadin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” denilerek, yinelendiğini vurgulayarak, yaptığı yazılı açıklamada şunlara dikkat çekti:

'Bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır'
“Çalışanlarımızın bu beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Emekliliği geldiği halde, 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır. Önemli olan ise, yapılacak düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi olacaktır. Kamu çalışanlarının ümidi boşa çıkarılmamalıdır. Hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemekte olan ve bütün kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz.”

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