HABER /  GÜNCEL

Türk askeri konvoyu Avrupa'yı salladı: MSB'den sürpriz paylaşım

Avrupalılar, Almanya'daki Türk konvoyunun şaşkınlığını henüz üzerinden atamazken Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında gerçekleştirilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatına ilişkin yeni bir videolu paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı için güçlüyüz, cesuruz, hazırız” ifadelerine yer verildi.

NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katılmak üzere ülkelerine gelen Mehmetçiği gören Almanların hayreti kameraya yansımıştı.

