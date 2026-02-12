Türk askeri konvoyu Avrupa'yı salladı: MSB'den sürpriz paylaşım

Avrupalılar, Almanya'daki Türk konvoyunun şaşkınlığını henüz üzerinden atamazken Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında gerçekleştirilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatına ilişkin yeni bir videolu paylaşım yaptı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı için güçlüyüz, cesuruz, hazırız” ifadelerine yer verildi.
NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katılmak üzere ülkelerine gelen Mehmetçiği gören Almanların hayreti kameraya yansımıştı.
Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı için güçlüyüz, cesuruz, hazırız! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2026
We are strong, brave, and ready for the Steadfast Dart-2026 NATO Exercise! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı | #StrongerTogether | #WeAreNATO | #DeterAndDefend@NATO@SHAPE_NATO@NATOJFCBS@JFC_Naples pic.twitter.com/vG6ywVqUhJ