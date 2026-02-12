Kulüpler Birliği başkanı duyurdu! Türk futbolunda yeni model

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun onay vermesi durumunda önümüzdeki sezon B Takım uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda, yabancı oyuncu uygunluğu, yayın havuzu dağılımı, müsabaka saatlerinin düzenlenmesi, zemin kalitesi, B Takımı projesi gibi gündem maddeleri değerlendirildi.

Ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2 ay sonra Kulüpler Birliği toplantısı yaptıklarını belirten Doğan, "Bu süre zarfında kulüp profesyonellerimiz, kendi aralarında yaklaşık 4-5 toplantı yaptı. Yabancı oyuncu uygunluğu ve yayın havuzu dağılımı ile ilgili konular gündeme geldi. Önümüzdeki sezonun müsabaka saatlerinin düzenlenmesi ve oyun kalitesini artırmak için istişarede bulunduk. Zeminle alakalı da konuştuk. Bir 'B Takımı' projesi var. Kulüpler bunu talep ediyor. Kulüplerin gündeminde olan 'hak mahrumiyeti' konusu da var. Bu konular gündeme geldi. Bu konuların hepsiyle ilgili başkanlarla kararlar aldık. Bunları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile paylaşacağız. Burada asıl karar verici TFF. Bazı maddeleri oy birliği ile aldık. Bazı maddeleri de oy çokluğuyla aldık. Bunlarla alakalı açıklamaları hazırlayıp, bunları TFF Başkanı ile paylaşacağız. Kendisinden bu konularda kulüplere yardımcı olmasını isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yabancı oyuncu uygunluğuyla alakalı henüz kesin bir karara varmadıklarını belirten Başkan Doğan, "İçerisindeki gençlerin sayısıyla alakalı kulüplerimizin talepleri var. TFF ile daha bu konuları görüşmedik. Önce bu aldığımız kararları TFF ile paylaşalım. Sonra kamuoyunu bu konuda bilgilendiririz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, yayın hakları konusunda ise, "Şampiyonluk ile alakalı dağıtılan rakamlar var. Bu dağılımın yeniden düzenlenmesi için bir konu gündeme geldi. Bazı kulüplerin olumlu, bazıların ise olumsuz görüşleri oldu" dedi.

"7-8 konuda beklenen kararların tamamı alındı"

Toplantı sonrasında kulüp başkanlarının salondan gülerek ayrıldıklarının gözlemlendiğinin söylenmesi üzerine de konuşan Doğan, "Daha önce Ali Başkan da çok ciddi emek vermişti. Ben de elimden geleni yapıyorum. Çok iyi bir toplantı oldu, birçok konuyu görüştük. Alınması gereken kararların tamamı alındı. 7-8 konuda beklenen kararların tamamı alındı. Üzerine basarak söylüyorum; karar verici kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Biz kulüpler kendi düşüncelerimizin ne olduğunu bu hafta içinde federasyonumuzla paylaşacağız. Ondan sonra da süreci hep beraber takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ligler başlamadan önce zeminlerle ilgili tedbirlerin alınacağını düşünüyoruz"

Türkiye’deki statların zeminleriyle ilgili yeni sezon öncesi çalışmalar olabileceğini aktaran Başkan Ertuğrul Doğan, "Profesyoneller bu konuyla ilgili çok ciddi çalışma yürüttü. Çok önemli bir çalışma yapıldı. Statların durumu farklı. Kimisi kulüplerin kendine bağlı, kimisi Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan kiralanmış, kimisi hala Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait. Dolayısıyla bir danışma kurulu üzerinden bir süreç olacak. Anlaştık firmayla da. Avrupa’da gördüğümüz gibi sahalara Türk futbolunun bir an önce kavuşması lazım. Çok önemli statlar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, şu an dünyayı gezerseniz en modern statlar Türkiye’dedir. Ama aynı şeyleri saha zemini için söyleyemiyoruz. Özellikle Anadolu'daki bazı şehirlerimizde bu konuda sıkıntı var. Bunları kendi kulüp başkanları da kabul ediyor. Onlar da bir an önce bu sorunun giderilmesinden yana. Tüm kulüpler aynı şeyi düşünüyor. Bu bir an önce çözülmesi gereken bir konu. İnşallah bu sezon itibarıyla, yaz sezonunda ligler başlamadan önce bu tedbirlerin alınacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Federasyonumuz uygun görürse seneye B Takımı uygulamasına gideceğiz"

Bazı kulüplerin B Takım talep ettiğini ve bu konunun da TFF onayına sunulacağını söyleyen Doğan, "Katılmak isteyen kulüpler bize taleplerini iletti. Biz federasyona 'Şu kulüpler B Takım konusundan yararlanmak istiyor' diye yazımızı vereceğiz. Bundan sonrası farklı bir süreç. Özellikle alt liglerdeki en büyük maliyetler seyahat ve konaklama maliyetleri. A Takım ile beraber seyahat yapıldığında bu maliyetlerin birçoğunun önüne geçilecek. Dolayısıyla katılmak isteyen kulüplerimiz de var, katılmak istemeyen kulüplerimiz de var. Biz de bu konuda zorunluluk yüklemedik. Katılmak isteyen kulüplerimiz planlamalarını bu yönde hazırladı. Federasyon da uygun görürse önümüzdeki sene bu uygulamaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.