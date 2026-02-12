Trafikte yeni dönem: Araçtan inene 180 bin lira ceza, Makas atanın ehliyeti iptal
Trafik düzenlemelerini içeren 36 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücüleri 180 bin liralık bir ceza bekliyor.
Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile araçlar üzerindeki teknik değişikliklere ve bunların bildirilmesine yönelik düzenlemelere gidiliyor.
Buna göre, araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından 30 gün içinde araç tescil belgesine veya kayıtlarına işletilmesi zorunlu olacak. Buna uymayanlara verilen idari para cezası 108 liradan 1000 liraya çıkarılacak.
Üzerinde mevzuata uygun olarak teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine veya kayıtlarına işletilinceye kadar trafikten men edilecek.