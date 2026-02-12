BIST 14.180
Trump rest çekmişti! Rusya’dan Küba’ya petrol hamlesi

Rusya’nın, Küba’ya petrol sevkiyatına insani yardım kapsamında kısa sürede başlamaya hazırlandığı bildirildi. Rus gazetesi İzvestiya’nın, Havana Büyükelçiliğinden isimsiz diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre sevkiyat planlanırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kübalı yetkililerle yardım seçeneklerinin istişare edildiğini açıkladı.

Rusya Küba krizi için harekete geçti. Rus gazetesi İzvestiya’nın, Rusya’nın Havana Büyükelçiliğinden isimsiz diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, Küba’ya petrol sevkiyatına ilişkin açıklamaya yer verildi.

Rusya’nın Küba’ya petrol göndermeye hazırlandığına işaret edilen açıklamada, sevkiyatın insani yardım şeklinde kısa sürede başlamasının beklendiği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün yaptığı açıklamada, Kübalı yetkililerle ülkeye yardım seçenekleri konusunda istişaralerde bulunduklarını kaydetmişti.

ABD'NİN HAMLESİ NE OLACAK?

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Trump, 30 Ocak'ta, "ulusal acil durum" ilan ederek Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Donald Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

