O ülkede şiddetli deprem! 6,2 ile sallandılar

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Şili'nin Coquimbo bölgesine bağlı Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve sarsıntının yerel saatle 10.34’te (TSİ 16.34) 36.9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Şili'nin Coquimbo bölgesine bağlı Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Yerel saatle 10.34’te (TSİ 16.34) meydana gelen depremin derinliğinin ise 36.9 kilometre olduğu bildirildi. 

Son dönemde farklı kıtalarda peş peşe yaşanan depremler, küresel ölçekte dikkatleri yeniden yer hareketliliğine çevirdi.

Asya-Pasifik hattından Akdeniz’e, Amerika kıtasından Afrika’ya kadar birçok bölgede kaydedilen sarsıntılar, uzmanların yakından takip ettiği aktif fay hatlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Özellikle Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan bölgelerde artan sismik hareketlilik, kamuoyunda merak ve tedirginliğe neden oluyor.

 Bilim insanları, bu tür depremlerin birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, küresel ölçekte sismik faaliyetlerin yakından izlenmeye devam edildiğini kaydediyor.

