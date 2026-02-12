Yılmaz Özdil’den CHP iddiası: Tasfiye operasyonu içeriden başlatıldı! Her şey Özel’in adaylığı için

Sözcü Medya Grubu Başkanı Yılmaz Özdil, Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığı planını ifşa etti.

Abone ol

Yılmaz Özdil, CHP içindeki bir mekanizmanın ve genel merkezin, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı siyaseten tasfiye etmeye çalıştığını söyledi. İmamoğlu’nun ardından sıranın Mansur Yavaş’a geleceğini ifade eden Özdil, operasyonun bizzat CHP içinden başlatılacağı ve Yavaş’ın milliyetçi-muhafazakar desteğini kırarak Türkiye genelindeki karşılığının yok edilmek istendiğini öne sürdü.

Özdil, bütün bu sürecin, rakipler elenerek Özgür Özel’in tek cumhurbaşkanı adayı yapılması için kurgulandığını savundu.

Özgür Özel ve CHP medyasının, istifa eden belediye başkanı Mesut Özarslan’a “hırsız” diyerek yüklenmesinin, toplumda o kurumda (Portaş) gerçekten yolsuzluk yapıldığı algısını pekiştirdiği ve böylece bir numaralı sanık adayı olan Mansur Yavaş’ın elini zayıflattığını dillendirdi.

Özdil, halkın, “Madem yolsuzluk vardı, neden bugüne kadar partide tuttunuz?” sorusunu sormaya başladığı ve CHP seçmeninin 2023 seçimlerinde olduğu gibi manipüle edildiğini öne sürdü.

TASFİYE FAALİYETİ CHP'NİN İÇİNDEN

Sözcü TV ekranlarında konuşan CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil şunları söyledi:

“Dedim ki: ‘Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını düşürerek Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye edecekler. Bu yüzden cumhurbaşkanlığı adaylığına acilen ittiriyorlar, arkadan ittiriyorlar; 'şahanesin' falan diyerek aslında onu cezaevine ittiriyorlar.’ Ben bunu yayınımda anlattım. Bilahare dedim; ‘Ekrem İmamoğlu'nu içeri atar atmaz Mansur Yavaş'ı tasfiye etme faaliyeti başlayacak ve bu faaliyet de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden başlayacak.’

Bunu neye dayanarak söylüyordum? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum ve diyordum ki: ‘Ekrem Başkan'la, Mansur Başkan'la biz 2024 seçimini kazandık; hatta 2023 seçiminde bu iki isimden biri aday olsaydı cumhurbaşkanlığını da kazanacaktık.’

Ama rüzgar o kadar yüksek esiyor ki; bu iki kişiyle, bu iki kişiyi bu söylediğim şekilde tasfiye edecekler; Özgür Özel'i cumhurbaşkanı adayı yapacaklar. Bunu dediğim saniyede, Cumhuriyet tarihinde belki de az görülen kapsamda bir linç kampanyasıyla karşılaştım.

O VEKİLİ VE YARDIMCIYI BİLİYORUM

Ben bunu sosyal medyada örgütleyen CHP Genel Başkan Yardımcısını da biliyorum; ben bunu sosyal medyada örgütleyen Ankara milletvekilini de biliyorum.

Halbuki ne demişiz? Daha ortada bir şey yok. Ekrem Başkan'ı tasfiye edecekler, bu yüzden cumhurbaşkanı adaylığına ittiriyorlar; peşinden Mansur Yavaş'ı tasfiye edecekler, Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olacak. Yani Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olması kötü bir şey değil ki; yani bunu söyledim”