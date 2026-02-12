BIST 14.180
DOLAR 43,64
EURO 51,91
ALTIN 6.928,38
HABER /  GÜNCEL

Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile görüştü.

Abone ol

Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic başkanlığındaki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Burada konuşan Gürlek, Slovenya ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yapıcı işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane bağların her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Adalet alanındaki işbirliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli ve tamamlayıcı boyut oluşturduğunu aktaran Gürlek, hukukun üstünlüğü, yargı alanındaki karşılıklı tecrübe paylaşımı, adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Son dönemde hukuk sisteminde yapılan bazı reformları anlatan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 ve 2029 yılları arasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayarak yargı alanında çok önemli reformlar yaptık. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında 11. Yargı Paketi'ni Meclis'e sunduk, 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Gürlek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ülkemizin Slovenya Ulusal Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Filistin Devleti'ni tanımasını çok çok değerli buluyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararından dolayı memnuniyetini her ortamda dile getirmiştir. Türkiye olarak her koşulda insan onurunu, barışı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz. Filistin halkının haklı mücadelesini ve Filistinlilerin yanında olmayı her zaman sürdürüyoruz. İki ülke arasındaki dostluğun ve adli anlamdaki işbirliğinin her geçen gün geliştirilmesi arzusu içerisinde olduğumuzu yineliyorum. Adli alanda işbirliği konusunda da her türlü mutabakata ve ilişkilerimizi geliştirmeye rıza gösteriyoruz."

Gürlek, ziyaretlerinden dolayı Klakocar Zupancic'e teşekkürlerini iletti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Taksilerde yeni indi-bin tarife ücreti belli oldu
Taksilerde yeni indi-bin tarife ücreti belli oldu
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Lufthansa'da grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, 100 bin yolcu mağdur oldu
Lufthansa'da grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, 100 bin yolcu mağdur oldu
Dervişoğlu’ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e destek ziyareti
Dervişoğlu’ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e destek ziyareti
Savcı Yavuz Engin'i tehdit etmişti: İstenen ceza belli oldu
Savcı Yavuz Engin'i tehdit etmişti: İstenen ceza belli oldu
İngiliz basınından Kraliçe Elizabeth hakkında Epstein iddiası
İngiliz basınından Kraliçe Elizabeth hakkında Epstein iddiası
Türkiye ile Sırbistan arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Türkiye ile Sırbistan arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gökçek ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gökçek ile bir araya geldi
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'deki yartırımlara yeni kaynak
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'deki yartırımlara yeni kaynak
Türk askeri konvoyu Avrupa'yı salladı: MSB'den sürpriz paylaşım
Türk askeri konvoyu Avrupa'yı salladı: MSB'den sürpriz paylaşım