Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Komedyen Hasan Can Kaya, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kapsamında gözaltına alınmış ve uyuşturucu testi vermişti. Hayatında sigara dahi kullanmadığını söyleyen Kaya'nın test sonucu negatif çıktı.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan komedyen Hasan Can Kaya, adli kontrol sürecinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaya’nın yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

"HAYATIM BOYUNCA SİGARA BİLE KULLANMADIM" DEMİŞTİ

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hasan Can Kaya, kendisine destek mesajı gönderenlere teşekkür etti. Hayatı boyunca yasaklı herhangi bir madde kullanmadığını belirten Kaya, sigara dahi içmediğini vurguladı.

Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.”

TEST SONUCU NEGATİF

Soruşturma kapsamında Hasan Can Kaya’dan alınan kan ve saç örneklerinin adli tıp incelemesi tamamlandı. Yapılan analizlerde herhangi bir uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

