BIST 14.180
DOLAR 43,64
EURO 51,91
ALTIN 6.928,38
HABER /  GÜNCEL

Casperlar soruşturmasında diplomatik plakalı kaçış iddiası

Casperlar soruşturmasında diplomatik plakalı kaçış iddiası

Romanya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen “Casperlar” suç örgütünün sözde yöneticisi M.K’nin, diplomatik plakalı bir cipin bagajında yurt dışına kaçırıldığını itiraf etmesi üzerine Edirne’de operasyon düzenlendi. M.K’nin ifadesi doğrultusunda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, aracı Vietnam uyruklu T.N.H’nin kullandığını belirledi.

Abone ol

Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen "Casperlar" suç örgütünün sözde yöneticisi olduğu belirtilen M.K'nin, diplomatik plakalı cipin bagajında yurt dışına kaçırıldığını itiraf etmesi üzerine Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

"Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen M.K, 9 Şubat'ta Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

DİPLOMATİK PLAKALI CİP İDDİASI

M.K, emniyetteki sorgusunda "İstanbul'dan Edirne'ye korsan taksiyle geldiğini, kentte bir pansiyonda bir gece kaldığını" anlattı. Kaldığı pansiyondan alınarak Edirne Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına götürüldüğünü ifade eden M.K., burada diplomatik plakalı bir cipin bagajına bindirildiğini, bu yolla önce Bulgaristan'a sonrada Romanya'ya kaçtığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.K, hakimlikçe tutuklandı. M.K. Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

VİETNAM DETAYI

M.K'nin ifadesi sonrası Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, M.K'nin adresini verdiği pansiyon ile oto yıkama dükkanı gören güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Oto yıkamacıya giren diplomatik plakalı cipin Vietnam uyruklu T.N.H'ye ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Ekipler, M.K'yi İstanbul'dan Edirne'ye getiren sürücü ile saklanmasına ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü
Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Taksilerde yeni indi-bin tarife ücreti belli oldu
Taksilerde yeni indi-bin tarife ücreti belli oldu
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Lufthansa'da grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, 100 bin yolcu mağdur oldu
Lufthansa'da grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, 100 bin yolcu mağdur oldu
Dervişoğlu’ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e destek ziyareti
Dervişoğlu’ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e destek ziyareti
Savcı Yavuz Engin'i tehdit etmişti: İstenen ceza belli oldu
Savcı Yavuz Engin'i tehdit etmişti: İstenen ceza belli oldu
İngiliz basınından Kraliçe Elizabeth hakkında Epstein iddiası
İngiliz basınından Kraliçe Elizabeth hakkında Epstein iddiası
Türkiye ile Sırbistan arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Türkiye ile Sırbistan arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gökçek ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gökçek ile bir araya geldi
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'deki yartırımlara yeni kaynak
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'deki yartırımlara yeni kaynak