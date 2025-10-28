Turist gördüklerinde böyle oluyor! Fırsatçı esnaf 59 bin TL'lik adisyon çıkardı

Fenerbahçe - Stuttgart maçını izlemek için Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 turist, Galata'da bir restorantta yedikleri yemek sonrası hayatlarının şokunu yaşadı. Restoran, turistlere 59 bin TL adisyon çıkardı.

Fenerbahçe ile Stuttgart maçını izlemek için Almanya’nın Stuttgart kentinden İstanbul’a gelen dört turist, İstanbul'un birbirinden güzel manzaralarından yanı sıra Türkiye'nin esnaf yüzüyle de tanıştı.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre dört turist, bir taksici tarafından Galata’da balık restoranına götürüldükleri restoranda adisyonu görünce gözlerine inanamadı.

TURİSTLERE 59 BİN TL ADİSYON

Restoran, gecenin sonunda 59 bin TL (yaklaşık 1.229 Euro) fatura çıkardı. Fişin altında ise “Service is not included” (Servis dahil değil) yazması dikkat çekti.