Balıkesir'de son deprem çok korkuttu büyüklüğü açıklandı İstanbul, Bursa İzmir hissetti

BALIKESİR Sındırgı merkezli son deprem herkesin yüreğini ağzına getirdi. Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin artçıları sürüyor. İlçede son olarak saat 10.54'te 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Yeni sarsıntı İstanbul İzmir ve Bursayı da korkuttu. Dün akşam yaşanan ve bazı evlerin yıkılmasına neden olan deprem İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.

BALIKESİR'de deprem paniği sürüyor. Gelen son dakika haberine göre saat 10.54'te yeni bir deprem daha oldu. Bu deprem, 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra kayıtlara geçen en büyük ikinci sarsıntı oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.54'te meydana gelen son depremin büyüklüğü 4,8 olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDEN SONRA GELDİ

Sındırgı ilçesinde, dün akşam yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bu sabah saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 6,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ARTÇI DEPREMLER LİSTESİ

İlçede sabah saat:08:44'te 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"YENİ FAYLAR TETİKLEDİ"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.