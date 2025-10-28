Borusan Next'in Carvak'ı satın alma süreci tamamlandı

Borusan Next, dijital ikinci el araç platformu Carvak'ı satın alma sürecinin resmen tamamlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Otomotiv Grubu'nun bünyesinde yer alan Borusan Next, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı.

Rekabet Kurulu onayının ardından Kavak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren dijital ikinci el araç platformu Carvak'ın tüm hisseleri, Borusan Next'e geçti.

Kullanılmış otomobil pazarında çoklu marka ve kanal stratejisiyle faaliyet gösteren Borusan Next, nakit alım, takas, satış ve servis hizmetleriyle ikinci el pazarındaki ihtiyaçları tek çatı altında karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, kullanılmış otomobil pazarında her marka ve model aracı tüketicilere Borusan Otomotiv kalitesi ve güvencesiyle buluşturmak vizyonuyla kurulduklarını, müşteri odaklı hizmet anlayışlarının ikinci el otomobil pazarında önemli bir dönüşüm yarattığını belirtti.

Kullanılmış otomobil pazarında tüketicilerin en büyük beklentisinin, güvenilir yapı ve uçtan uca şeffaf hizmet süreci olduğunu aktaran Tiftik, şöyle devam etti:

'Borusan Next markamızla bu beklentileri karşılayan, müşteri deneyimini merkeze alan bir yapı kurduk. Carvak'ın teknolojik altyapısı ve sektörel deneyimi, sunduğumuz hizmet standardını daha da yukarı taşıyacak. Bu stratejik adımla, ikinci el araç pazarındaki kurumsal varlığımızı güçlendirirken, dijitalleşme odağında müşterilerimize sunduğumuz erişim ve hizmet ağını genişletmeyi hedefliyoruz.'

'İlk günden itibaren cesur ve veri odaklı kararlar aldık'

Kavak Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Garcia Ottai de kuruldukları ilk günden itibaren cesur ve veri odaklı kararlar aldıklarını, misyonlarını desteklemeyi ve etkilerini maksimize etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Türkiye'nin, küresel öğrenme süreçlerinde anlamlı rol oynadığını vurgulayan Ottai, şunları kaydetti:

'Türkiye'de ekibimizin kurduğu dijital altyapı ve operasyonel yetkinliklerden gurur duyuyoruz. Bu hamle, kaynaklarımızı yeniden tahsis etmemize, en güçlü pazarlarımızda büyümeyi hızlandırmamıza ve gelişmekte olan ekonomilerde otomotiv deneyimi konusunda standardı belirlemeye devam etmemize olanak tanıyor. Borusan Next'in bu sağlam temel üzerine inşa edeceğine ve Türkiye'de müşterilere değer sunmaya devam edeceğine eminiz. Bu karar, Kavak'ın en büyük ölçeklenme, inovasyon ve uzun vadeli etki fırsatlarını gördüğü temel pazarlara odaklanma stratejisinin bir yansıması. Aynı zamanda, küresel ayak izini optimize ederek verimlilik ve büyümeyi artırma amacını taşıyor. Şirket, Latin Amerika ve Orta Doğu'da agresif şekilde büyümeye devam ederek, bir sonraki büyüme aşaması için en kritik bölgelerdeki liderlik konumunu pekiştiriyor.'