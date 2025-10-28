BIST 10.866
Ümit Özdağ seçimde kimi destekleyecek? Canlı yayında açık açık isim verdi

Ümit Özdağ seçimde kimi destekleyecek? Canlı yayında açık açık isim verdi

İYİ Parti ile ittifakları gündemdeydi: Ümit Özdağ seçimlerde kime destek vereceklerini açıkladı. NOW TV'de bu sabah canlı yayına çıkan Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olarak bu isim aday yapılırsa CHP'ye destek çıkacaklarını duyurdu. İstediği ismi de açıkça telaffuz etti.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, İYİ Parti ile ittifakları gündemdeyken katıldığı bir yayında, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ismi telaffuz etti ve, CHP tarafından aday gösterilmesi halinde destekleyebileceklerini ifade etti. Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, bu sabah NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Gündeme dair gelişmelerin yorumlandığı yayında gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi'nin tutumu da soruldu.

MANSUR YAVAŞ'IN ADINI VERDİ
Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın CHP tarafından aday olarak çıkarılması gerektiğini, aklın ve mantığın bunu gerektirdiğini öne sürdü. Ümit Özdağ tabanda genel kanaatin Mansur Yavaş'a destek noktasında olduğunu, bir sonraki seçimlerde tabanlarının da talebi doğrultusunda Mansur Yavaş'a destek olabileceklerini ifade etti. İlker Karagöz ile Ümit Özdağ arasındaki Mansur Yavaş diyaloğu şu şekilde oldu:

İlker Karagöz: Şimdi İYİ Parti'yle bir ittifak birleşmesi söz konusu mu? Ekrem İmamoğlu cezaevinde, siz daha önceden Mansur Yavaş'ın adaylığını istemiştiniz. Bir önceki seçimde onu desteklemiştiniz de. Ama Yavaş aday olmadı ama şimdi adayın Mansur Yavaş olması ihtimalinde destekler misiniz? Siyasette bunlar da konuşuluyor çünkü.
Ümit Özdağ: Önce Mansur Bey'in partisi tarafından aday gösterilmesi lazım.
İlker Karagöz: Gösterilmezse?
Ümit Özdağ: Ya gösterilsin, niye gösterilmezse diye konuşuyoruz. Ben gösterileceğini düşünüyorum. Akıl onu gerektiriyor, mantık onu gerektiriyor. Gösterilince biz de görüşümüzü açıklarız.
İlker Karagöz: Ve böyle bir tablo olursa daha önceden adaylık teklif ettiğiniz Mansur Yavaş'ı...
Ümit Özdağ: Aday gösterilirse genel kanaat, tabanımızın da talebi doğrultusunda destek olabiliriz.

