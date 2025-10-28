BIST 10.866
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.269,23
HABER /  SPOR

Celtic'te kötü gidişat sonrası teknik direktör değişti

Celtic'te kötü gidişat sonrası teknik direktör değişti

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Celtic'te teknik direktör Brendan Rodgers, istifa etti. İskoç ekibi, Rodgers'ın yerine geçici olarak Martin O’Neill'i takımın başına getirdi

Abone ol

Geçen sezon İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte, Rodgers'tan boşalan koltuğa geçici olarak Martin O’Neill getirildi.

Kulübün en büyük hissedarı Dermot Desmond yaptığı açıklamada, Rodgers'ı hedef alarak, "Yaz transfer döneminden bu yana sözleri ve eylemleri bölücü, yanıltıcı ve çıkarcı oldu. Bu durum kulüp çevresinde zehirli bir atmosferin oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerine karşı düşmanlığın artmasına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Daha önce 2000-2005 yıllarında Celtic’i çalıştıran 73 yaşındaki Martin O’Neill, bu dönemde 7 kupa kazanırken, 2003 UEFA Kupası finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Porto ile karşılaşmıştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Kazakistan'ın Kairat takımına elenerek hayal kırıklığı yaşayan Celtic, ligde de Hearts'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çenesi parçalandı, umudunu kaybetmedi başarılı operasyonla çenesi yeniden yapıldı
Çenesi parçalandı, umudunu kaybetmedi başarılı operasyonla çenesi yeniden yapıldı
Bahis skandalında şok masör ve teknik adam detayı! İsmail saymaz açıklayıp sordu
Bahis skandalında şok masör ve teknik adam detayı! İsmail saymaz açıklayıp sordu
Bakan Murat Kurum TOKİ konutlarının sağlamlığına ilişkin detayları paylaştı
Bakan Murat Kurum TOKİ konutlarının sağlamlığına ilişkin detayları paylaştı
Balıkesir'de son deprem çok korkuttu büyüklüğü açıklandı İstanbul, Bursa İzmir hissetti
Balıkesir'de son deprem çok korkuttu büyüklüğü açıklandı İstanbul, Bursa İzmir hissetti
Allianz Türkiye çevresel ve sürdürülebilir kasko ürünleri kapsamını genişletiyor
Allianz Türkiye çevresel ve sürdürülebilir kasko ürünleri kapsamını genişletiyor
Alperen Şengün verimli oynadı Rockets farka koştu
Alperen Şengün verimli oynadı Rockets farka koştu
Ümit Özdağ seçimde kimi destekleyecek? Canlı yayında açık açık isim verdi
Ümit Özdağ seçimde kimi destekleyecek? Canlı yayında açık açık isim verdi
Turiste özel fiyat tarifesi! Maça gelen turistler 59 bin TL'lik adisyonu görünce şoke oldu
Turiste özel fiyat tarifesi! Maça gelen turistler 59 bin TL'lik adisyonu görünce şoke oldu
Borusan Next'in Carvak'ı satın alma süreci tamamlandı
Borusan Next'in Carvak'ı satın alma süreci tamamlandı
Trump'tan Putin'e mesaj: Füze test etmek yerine savaşı bitirmelisin
Trump'tan Putin'e mesaj: Füze test etmek yerine savaşı bitirmelisin
Türk firması Çanakale'deki altın madeni projelerini Kanadalı firmaan satın aldı
Türk firması Çanakale'deki altın madeni projelerini Kanadalı firmaan satın aldı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...