BIST 13.761
DOLAR 43,59
EURO 51,83
ALTIN 7.029,65
HABER /  MEDYA

Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Turgay Ciner hakkında daha önce Can Holding soruşturmasında verilen yakalama kararı kaldırıldı.

WE Soda Ltd yönetimi, Ciner Grubu bünyesindeki bazı şirketleri de kapsayan Can Holding soruşturması süreciyle ilgili bir açıklama yayınladı. Habertürk'te yer alan habere göre açıklamada, Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararının kaldırıldığı bildirildi.

Ciner hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Eylül 2025’te yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Atilla Ciner ve Gökhan Şen daha sonra serbest bırakılmıştı.

