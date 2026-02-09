BIST 13.761
Satışa çıktı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bakın ne kadar

Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Papara Park'ta sat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum -B: 20 bin, VIP Platinum A/C: 15 bin, VIP Gold 12 bin 500, VIP Silver 10 bin, Batı Tribünler 4 bin 250 lira, Doğu Tribünler 3 bin 750 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250 lira, Güney - Kuzey Kale Arkası bin 750 lira olarak satışa sunuldu.

Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

Misafir Tribün bilet satışı, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak.

