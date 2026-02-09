610 gün sonra döndü altın madalya aldı! Rıza Kayaalp'ten büyük başarı

Bunun ne sırası olduğunu öğrenince şaşırıp kalacaksınız! Yağmur çamur dinlemiyorlar

Erman Toroğlu öyle bir iddia ortaya attı ki ifade verdi yaptığı açıklamaya bakın

Arda Güler geçen maç tepkisiyle konuşulmuştu! Bu kez de o isimden şok sözler

Satışa çıktı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bakın ne kadar