BIST 13.761
DOLAR 43,59
EURO 51,83
ALTIN 7.029,65
HABER /  GÜNCEL

Libya açıklarında göçmen botu faciası. Hayatını kaybedenler var

Libya açıklarında göçmen botu faciası. Hayatını kaybedenler var

Libya'dan Akdeniz'e açılan göçmen botu su alarak alabora oldu. 55 kişiden 53 ya öldü ya da kayboldu.

Abone ol

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında 55 kişiyi taşıyan bir botun alabora olduğunu açıkladı. Aralarında iki bebeğin de bulunduğu 53 göçmenin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu bildirildi. Göçmenlerin akıbetiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

 6 Şubat'ta Libya'nın Zuwara kenti açıklarında gerçekleştiği belirtilen kazada yalnızca iki Nijeryalı kadın sağ kurtarılabildi. Kurtulanlar, denizde eşlerini ve bebeklerini kaybettiklerini ifade etti. 5 Şubat gecesi El-Zaviye’den yola çıkan plastik botun, hareketinden yaklaşık altı saat sonra su alarak devrildiği öğrenildi.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, bu son trajediyle birlikte 2026 yılının başından bu yana Orta Akdeniz güzergahında ölen veya kaybolanların sayısı en az 484’e ulaştı. 2025 yılında ise aynı rotada bin 300’den fazla göçmen kaybolmuştu.

 İnsan kaçakçılığı ağlarının göçmenleri istismar etmeye devam ettiğini vurgulayan Uluslararası Göç Örgütü, can kayıplarını önlemek adına uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve güvenli göç yollarının oluşturulması gerektiğini hatırlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'in küfürlü sözlerine Uğur Dündar'dan g.ö.t.'lü savunma
Özgür Özel'in küfürlü sözlerine Uğur Dündar'dan g.ö.t.'lü savunma
Satışa çıktı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bakın ne kadar
Satışa çıktı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri bakın ne kadar
Emine Erdoğan'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşım
Sigara, insanlığın en büyük salgını... Sigara her gün 22 bin kişiyi hayattan koparıyor!
Sigara, insanlığın en büyük salgını... Sigara her gün 22 bin kişiyi hayattan koparıyor!
İspanyollardan ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası: 'Kıskançlığı ağır basıyor'
İspanyollardan ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası: 'Kıskançlığı ağır basıyor'
AK Parti'li Açıkkapı, CHP'nin deprem bölgesine yardımlarını eleştirdi
AK Parti'li Açıkkapı, CHP'nin deprem bölgesine yardımlarını eleştirdi
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Mesut Özarslan'ın istifasının arkasında Meral Akşener mi var?
Mesut Özarslan'ın istifasının arkasında Meral Akşener mi var?
Sinan Burhan Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajları ifşa etti
Sinan Burhan Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajları ifşa etti
Bakan Kurum: "En büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir, zoru başardık"
Bakan Kurum: "En büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir, zoru başardık"
İzmir Buca Belediyesi işçileri mağdur! İş bırakma eylemine başladılar
İzmir Buca Belediyesi işçileri mağdur! İş bırakma eylemine başladılar
Manisa'da feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Manisa'da feci kaza! 6 kişi yaralandı...