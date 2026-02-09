BIST 13.761
DOLAR 43,59
EURO 51,83
ALTIN 7.029,65
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.

Yeni Mahalle Liman mevkisinde sahilde yürüyüş yapanlar, bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve sahil güvenlik ile dalgıç ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

