SAĞLIK

Sigara, insanlığın en büyük salgını... Sigara her gün 22 bin kişiyi hayattan koparıyor!

Modern çağın en yıkıcı salgını, sessizce yayılmaya devam ediyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Medipol Sağlık Grubu’ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sigaranın insanlık tarihindeki en büyük sağlık tehditlerinden biri olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde 1,8 milyar insanın pençesinde olduğu sigara, her gün 22 bin kişiyi hayattan kopararak savaşlardan daha büyük bir kıyıma yol açıyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde konuşan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sigaranın akciğer kanserlerinin yüzde 80’inin temel nedeni olduğunu belirterek, “Doğal yaşamda yeri olmayan bu zehri ne kadar erken bırakırsanız, vücutta burakacağı hasar o kadar çabuk onarılır” dedi.

SİGARA, DOĞAL YAŞAMIN PARÇASI DEĞİL!

Sigaranın diğer risk faktörlerinden ayrılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, “Sigara, insanın doğal yaşam döngüsünde hiçbir karşılığı olmayan, yalnızca dışarıdan zevk amacıyla alınan ve insanlığa en fazla zarar vermiş maddelerden biridir. Küflü bir yiyecek ya da toksik bir su belirli koşullarda zarar verirken, sigara her koşulda zararlıdır ve küresel bir salgın niteliği taşır” dedi.

HER GÜN 22 BİN ÖLÜM

Dünya genelinde yaklaşık 1,8 milyar insanın sigara içtiğini hatırlatan Akkoyunlu, “Her gün yaklaşık 22 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Sigara, akciğer kanserlerinin yüzde 80’inin başlıca nedenidir. Bununla birlikte bağırsak, mesane, prostat kanserleri ve lenfomalar da dahil olmak üzere neredeyse tüm kanser türlerinde etkisini görmek mümkündür” ifadelerini kullandı.

KALP, DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ EN ÇOK ETKİLENENLER

Sigaranın yalnızca kanserle sınırlı kalmadığını vurgulayan Prof. Dr. Akkoyunlu, “Kalp-damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları, özellikle bacak damarlarında daralmaya bağlı amputasyonlar sigaranın en ağır sonuçları arasındadır. KOAH’ın en önemli nedeni sigaradır. Çocuklarda astım gelişiminde de ciddi bir risk faktörüdür. Sigara çoğu zaman ergenlik döneminde, sosyal çevre etkisiyle başlıyor. Bu nedenle gençleri erken yaşta sigaradan uzak tutmak, gelecekteki hastalık yükünü azaltmanın en etkili yoludur” şeklinde konuştu.

ERKEN BIRAKMA HAYAT KURTARIYOR

Sigaranın bırakılmasıyla birlikte vücutta iyileşme sürecinin başladığını belirten Akkoyunlu, şu uyarıda bulundu: “Sigara bırakıldığı andan itibaren vücut kendini onarmaya başlar. Ancak kanser riski sigarayı bıraktıktan sonra bile yaklaşık 10 yıl devam edebilir. Bu nedenle ne kadar erken bırakılırsa, vücutta bırakacağı kalıcı hasar o kadar azalır. Sigaradan uzak durmak, hem kendimiz hem de ailemiz için alabileceğimiz en önemli sağlık önlemidir.”

