Arda Güler geçen maç tepkisiyle konuşulmuştu! Bu kez de o isimden şok sözler

"BİR TÜRKİYE, BİR DE REAL MADRID GERÇEĞİ VAR"

Alkorta, Arda Güler'in oyun anlayışına değinerek, " Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var" ifadelerini kullandı.