Survivor'da adaya kim veda etti? 8 Şubat Survivor'da neler yaşandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 8 Şubat akşamında da dolu dolu geçti. Son bölümde Can ve Doğuş, adada kalabilmek için düello oyununda mücadele etti.

Düello öncesinde ise takımlar, kritik ödül oyununu kazanmak için tüm güçleriyle savaştı. Peki Survivor'dan kim elendi? Adaya kim veda etti? İşte detaylar...