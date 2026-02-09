Survivor'da adaya kim veda etti? 8 Şubat Survivor'da neler yaşandı?
Survivor'un 8 Şubat 2026 Pazar akşamında yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Son bölümde, eleme adayları olan Doğuş ve Can düello oyununda mücadele etti. Düello oyunundan önce ise takımlar ödül oyununu kazanabilmek için ellerinden geleni yaptı. Peki Survivor'dan kim elendi? Adaya kim veda etti? İşte detaylar...
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 8 Şubat akşamında da dolu dolu geçti. Son bölümde Can ve Doğuş, adada kalabilmek için düello oyununda mücadele etti.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ 8 ŞUBAT 2026?
Doğuş ve Can arasındaki düello oyununu Can kazandı.
Ada konseyi kararı sonrası elenen isim Doğuş oldu.
