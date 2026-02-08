BIST 13.522
Beyaz'la Joker'de muhteşem bölüm! 3 Milyonluk ödül gecesi...

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen, Kanal D’nin sevilen yarışması Beyaz’la Joker, bu akşam saatler 20.00’yi gösterdiğinde izleyicileri kelimenin tam anlamıyla ekrana kilitleyecek.

Oto tamircisi Serdar Baltacı, yarışmada sergilediği inanılmaz performansla 3 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

BÜYÜK ÖDÜL SEVİNCİ

Kahkaha dolu yarışma Beyaz’la Joker’de bu akşam, Serdar Baltacı sergileyeceği şaşırtıcı performansla 3 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

Genel kültürüyle dikkat çeken Baltacı, soruyu bilmeden önce “3 milyonu almaya geliyorum, o parayı alan ilk ben olacağım” diyerek iddiasını ortaya koyacak.

Bu sözlerini gerçeğe dönüştüren yarışmacı, stüdyoda ve ekran başında izleyenleri nefessiz bırakacak.

EĞLENCE VE KAHKAHA BİR ARADA

Beyaz’la Joker’in yeni bölümü, hem stüdyoda hem de ekran karşısında izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kahkaha, rekabet ve heyecanın iç içe geçtiği, yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği Beyaz’la Joker, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

