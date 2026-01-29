TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama meydana geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren TÜPRAŞ İzmit rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde 417 numaralı benzin tankında patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamanın ardından gökyüzünü yoğun duman kapladı.

PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Rafineri personeli tedbir amacıyla tahliye edildi.

Patlamada, can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtilirken, geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmit rafinerisinde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını, olaydan etkilenen bulunmadığını açıkladı.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir.