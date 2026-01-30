BIST 13.831
DOLAR 43,45
EURO 52,04
ALTIN 7.515,66
HABER /  GÜNCEL

Burhanettin Duran: Türkiye Özbekistan ilişkileri son yıllarda ivme yakaladı

Burhanettin Duran: Türkiye Özbekistan ilişkileri son yıllarda ivme yakaladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Özbekistan'ın hem 6 Şubat depremleri sırasında sergilediği kardeşlik dayanışması hem de Gazze konusunda gösterdiği ilkeli duruş, iki ülke arasındaki ilişkilerin menfaat temelli değil, ortak değerler ve vicdani bir duruş üzerine inşa edildiğini ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.

Abone ol

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  Özbekistan  Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşme ve ortak basın toplantısının Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde, stratejik ortaklığın derinleştiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

İki ülke arasında son yıllarda yakalanan ivmenin, sadece ekonomik göstergelerde değil, aynı zamanda kültürel ve insani alanlarda da güçlü bir dayanışmaya dönüştüğünü ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik' vurgusu, Türk dünyasının geleceğine dair ortak vizyonun da ifadesidir. Türkiye ve Özbekistan arasındaki yakınlaşma, bu vizyonun somut adımlarla gerçeğe dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Orta Asya'nın kalbinde yükselen bu işbirliği, Türk dünyasının küresel ölçekte etkin bir güç olma hedefini daha da yakınlaştırmaktadır. Özbekistan'ın hem 6 Şubat depremleri sırasında sergilediği kardeşlik dayanışması hem de Gazze konusunda gösterdiği ilkeli duruş, iki ülke arasındaki ilişkilerin menfaat temelli değil, ortak değerler ve vicdani bir duruş üzerine inşa edildiğini ortaya koymaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti
Somali, İsrail'e hava sahasını kapattı iddiası
Somali, İsrail'e hava sahasını kapattı iddiası
Donör bekleyen Ufuk Özkan için kritik gün!
Donör bekleyen Ufuk Özkan için kritik gün!
Okullarda 2. dönem 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacak
Okullarda 2. dönem 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacak
EuroLeague'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun!
EuroLeague'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun!
Trump, Fed başkanı adayını gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi
Trump, Fed başkanı adayını gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi
ABD'li senatör yine Türkiye'yi hedef aldı! YPG'yi kurtarmak için tasarı hazırladı
ABD'li senatör yine Türkiye'yi hedef aldı! YPG'yi kurtarmak için tasarı hazırladı
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama meydana geldi
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama meydana geldi
James Webb kanıtladı: Kara delikler yıldızsız doğabiliyor
James Webb kanıtladı: Kara delikler yıldızsız doğabiliyor
2 ilde motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
2 ilde motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Rusya'dan İran açıklaması! Kritik nükleer hamlesi
Rusya'dan İran açıklaması! Kritik nükleer hamlesi
Komşu tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 tutuklama!
Komşu tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 tutuklama!