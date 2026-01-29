BIST 13.831
Okullarda 2. dönem 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı ilk hafta olan 2-6 Şubat tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.

Okul binaları Türk bayrakları ile donatılacak, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

Çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması hedefleniyor.

Bu çerçevede yürütülecek çalışmaların, "İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle" anlayışı doğrultusunda, bağımsızlığını bayrağından, geleceğini eğitimden alan bir milletin ortak iradesini yansıtması, "Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan" yaklaşımıyla milli birlik ve vatan bilincini pekiştirmesi, "Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde" mesajıyla, bayrağın birleştirici ve kucaklayıcı anlamını eğitim ortamlarında görünür kılması ve "Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek" vurgusuyla da Türkiye Yüzyılı vizyonu ekseninde "güçlü millet ve istikbal" idealini besleyen bir eğitim iklimine katkı sunması amaçlanıyor.

